Marotta , Inter:”Juve grande rivale”

A m argine del Gran Galà Aic, Beppe Marotta ha parlato del momento positivo dell’Inter. sia in Campionato che in Champions league:

“Abbiamo raggiunto un livello di autorevolezza notevole, la squadra affronta a viso aperto tutti gli avversari – ha spiegato il dirigente nerazzurro -. Ci sono individualità, giocatori esperti e giovani, un mix di squadra che può recitare un ruolo da protagonista”. Sulla Juve grande rivale per lo scudetto: “Credo di sì in questo momento, sia perché ha il vantaggio di non giocare le Coppe e quindi di non incorrere negli infortuni che sono numerosi in Italia e all’estero. . Ma è prematuro dire chi sia l’avversaria perché ci sono anche squadra come Milan, Napoli, Roma e Atalanta che con i tre punti a vittoria possono recuperare velocemente. La vittoria a Napoli è stata trasparente, nonostante le polemiche arbitrali e non voglio entrare in merito”