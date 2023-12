Spalletti:” Mazzarri ha bisogno di tempo”

Luciano Spalletti, premiatp al Gran Gala del Calcio quale migliorewì allenatore passata stagione , e con la cqonquista dello scudetto non ha dimenticao il suo ex Napoli margine della manifestazione lil ct della nazionale di calcio italiana ha dichiarato:”

“Il prio posto in classifica dell’Ibter è meritato per quello che ha fatto vedere. È una squadra fortissima. Vedo molte qualità – ha spiegato il ct della Nazionale -. Mi sembra una squadra matura in quelli che sono i comportamenti tra quelli che sono in campo”. Contro il Napoli ha giocato una buonissima partita, il risultato non è stato reale per quanto si è visto in campo“. Sul cambio di allenatore: “Conosco bene Mazzarri. Lui è uno che lavora e ha bisogno di un po’ di tempo per mettere in pratica il suo calcio e le sue idee”. Sulla favorita per lo scudetto: “È ancora presto. C’è questa densità di partite e ti si ribalta il pronostico. Però vedo l’Inter che ha tutte le caratteristiche di gioco ideali, fisiche, tecniche e di squadra”.