Eurolega: Vittorie per Segafredo Bologna e Ea7 Emporio Armani

Due italiane: Segafredo Bologna e EA/ Emporio Armani festeggiano i successi rispettivamente contro Alba Berlino e Bayern Monaco .

Non si ferma la corsa della Virtus Bologna, che vive l’ennesima notte trionfale in Eurolega ed espugna la Mercedes-Benz Arena: le V nere di Banchi, trascinate da Dunston e Shengelia (12), sconfiggono 83-68 l’Alba Berlino e restano in scia al Real Madrid. Esulta anche l’Olimpia Milano, che sconfigge il Bayern Monaco al Forum e si rilancia dopo il ko con l’Olympiacos: Hall firma l’ottavo successo stagionale con 19 punti, tedeschi sconfitti 76-62.

IL TABELLINO

ALBA BERLINO-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 68-83

(9-26, 27-48, 51-63)

Alba Berlino – Brown 12 (0/3, 3/7, 3/3 tl), Spagnolo 13 (3/4, 2/4, 1/3 tl), Wetzell 7 (1/4, 1/1, 2/2 tl), Thiemann 13 (4/8, 0/1, 5/6 tl), Bean, Procida 1 (0/2 da 3, 1/3 tl), Delow 3 (0/1, 1/3), Mattisseck 5 (1/2 da 3, 2/2 tl), Schneider (0/2 da 3, 0/2 tl), Thomas 8 (1/2, 2/3), Koumadje 6 (3/4 da 2). N.e. Rapieque. All. Gonzalez.

Virtus Segafredo Bologna – Cordinier 3 (1/5 da 2, 1/2 tl), Belinelli 9 (0/4, 3/5), Shengelia 12 (4/10, 0/1, 4/4 tl), Hackett 10 (1/2, 2/3, 2/2 tl), Dunston 12 (3/4, 2/2), Lundberg 11 (4/5, 1/7), Pajola 6 (1/1, 1/3, 1/3 tl), Mascolo (0/1 da 2), Lomazs 2 (1/1, 0/1), Polonara 2 (1/2 da 2, 0/1 tl), Zizic 7 (3/5 da 2, 1/2 tl), Abass 9 (0/1, 3/5). All. Banchi.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BAYERN MONACO 76-62

Il doppio viaggio italiano del Bayern Monaco si conclude con due sconfitte e il ko al Forum, dove esulta l’Olimpia Milano: i meneghini sconfiggono 76-62 i tedeschi e tornano a riaccendere le loro speranze di post-season in Eurolega. L’avvio è ottimo per i padroni di casa, che si portano sul 4-0 con Poythress e allungano nuovamente in risposta al Bayern: l’Olimpia vola sul +6, poi Ricci sancisce il +7 con una tripla. Messina e i suoi lo mantengono e chiudono il primo quarto sul 19-12, per poi spegnere la luce nell’avvio del secondo periodo: le triple di Lucic e Obst valgono il -1, con Hall e Hines a ricacciare indietro il Bayern. Bortolani firma il +10 (32-22) con un parziale di 7-0 a favore dell’Olimpia, che viene spezzato da un ottimo Ibaka: i tedeschi si risvegliano e si riportano sul -7 a metà gara, chiudendo sul 34-27.

IL TABELLINO

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BAYERN MONACO 76-62

(19-12, 34-27, 50-47)

EA7 Emporio Armani Milano – Poythress 10 (5/8 da 2), Melli 3 (0/3, 1/3), Napier 5 (1/5, 1/5), Flaccadori 8 (3/5, 0/1, 2/2 tl), Voigtmann 5 (1/1, 1/1), Bortolani 12 (1/3, 3/5, 1/1 tl), Tonut 2 (1/2 da 2), Ricci 6 (0/1, 2/2), Hall 19 (6/7, 2/3, 1/1 tl), Hines 6 (2/3 da 2, 2/2 tl), Kamagate, Caruso. All. Messina.

Bayern Monaco – Edwards 10 (1/6, 2/5, 2/3 tl), Bonga 4 (2/3, 0/1), Bolmaro 9 (3/6, 1/2), Ibaka 16 (7/8, 0/3, 2/4 tl), Booker 3 (1/3, 0/1, 1/2 tl), Weiler-Babb 2 (0/2 da 3, 2/2 tl), Francisco 6 (1/2, 0/3, 4/4 tl), Giffey (0/1, 0/1), Lucic 7 (0/3, 1/2, 4/4 tl), Obst 3 (0/1, 1/3), Brankovic 2 (1/1 da 2). N.e. Harris. All. Laso