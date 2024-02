Cagliari , Ranieri:”dovevamo cercare di essere più fisici e compatto”

Il Cagliari incassa il 4-0 rifilato dalla Roma ultimo match posticipo della 23^ giornata.

“La prestazione c’è stata, ma abbiamo preso subito gol e tutti i piani sono saltati – ha spiegato il tecnico del Cagliari -. Poi abbiamo cercato di essere compatti, ma la Roma si è dimostrata troppo forte e noni non siamo riusciti a essere determinati come volevamo essere. La Roma riusciva sempre a trovare l’uomo libero per metterci in difficoltà”. “I gol sui calci piazzati? Non me lo aspettavo. Loro sono stati più bravi – ha aggiunto -. Analizzeremo le situazioni e ne parleremo.”.