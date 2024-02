Roma, De Rossi:”è stata una bella partita”

Daniele De Rossi si gode il suo terzo successo in altrettante gare alla guida della Roma e, battuto anche il Cagliari;” La classifica non è inutile da guardare, abbiamo affrontato squadre con obiettivi e non è facile batterle. La Roma è più forte di queste squadre e deve vincere”.”La cosa che mi è piaciuta di più è che ho visto in campo cose che avevamo sottolineato negli allenamenti. Venivamo da due partite in cui abbiamo sofferto fino all’ultimo e quindi sono contento che abbiamo gestito da grande squadra”. Ci sono ancora delle cose da migliorare ma sono contento. I ragazzi sono stati bravi da subito a gestire la palla e capire quando fare male. Hanno lavorato tanto, abbiamo tantissimo ancora da lavorare ma per me è stata una bella partita”.

