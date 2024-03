Lazio, Sarri: Dopo il secondo gol è iniiziata un’altra partita”

Maurizio Sarri mastica amaro dopo la sconfitta (3-0) con il Bayern Monaco che esclude dalla Champions League i biancocelesti.

“Il primo tempo è stato di buon livello.Abbiamo incontrato il vero Bayern – – ha spiegato il tecnico -. In questa competizione queste squadre tirano fuori tutto, eravamo riusciti a rimanere bene in partita. Eravamo dentro la partita, abbiamo anche avuto l’occasione per segnare e andare in vantaggio. L’1-0 non ci avrebbe tolto le speranze il 2-0 ci ha fatto rientrare negli spogliatoi con la delusione e con poca convinzione di poterla rimettere apposto”. Tornare in Champions è ai limiti dell’impossibile, in campionato non siamo al massimo del nostro livello. Vedremo se riusciremo a risalire in classifica”.