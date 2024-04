SERIE B – Ternana – Modena 0 a 0. Il punto serve ben poco”.

(di Stefano Giovagnoli) – La Ternana non “decolla” e solo il proprio portiere Iannarilli la salva dalla sconfitta. Prodigiose parate dell’estremo difensore rossoverde, che ha messo a rischio anche l’incolumità. Squadra in difficoltà “oggi non ci riusciva proprio niente” il capitano Capuano e l’allenatore Breda concordi nell’analisi della partita. Ora si guarda alle prossime partite senza abbattersi.

Ancora una Ternana deludente “guadagna” solo lo 0 a 0 con il Modena grazie ad un portiere, Iannarilli, che non finisce mai di stupire mettendo a rischio anche la propria incolumità per salvare i compagni da una ennesima sconfitta.

Sarebbe dovuta essere una Ternana “arrabbiata”, secondo mister Roberto Breda, alla vigilia della partita dove ormai la “speranza” di vincere avrebbe dovuto lasciare spazio all’obbligo di vittoria proprio per guadagnare quel briciolo di possibilità di mantenere la categoria.

“C’è voglia di fare bene” – ha detto Breda alla vigilia dell’incontro – il gruppo ha capito che ogni momento della gara deve avere la sua giusta lettura”.

Un aspetto in debita considerazione è quello di tenere alta l’intensità di gioco e di “rimanere sempre in partita” evitando, come è successo lunedì a Genova, di prendere la cosiddetta “imbarcata”, che fa comunque male.

Il Modena si è fatto vedere di più e lo ha fatto in modo pericoloso al 23’ quando Iannarilli ha “ salvato” su Gliozzi da distanza ravvicinata, mentre ci si aspettava una squadra rossoverde da una maggiore personalità in campo.

L’iniziativa è stata spesso e volentieri in mano agli avversari, che al 28’ hanno sfiorato il raddoppio con una triangolazione al limite dell’area per la conclusione al fil di palo di Tremolada con Iannarilli proteso in tuffo per “salvare il salvabile”.

Per la Ternana c’è solo Iannarilli in campo, che sta continuando a fare “miracoli” di partita in partita respingendo anche la conclusione di Santoro e poi anche quella dell’ex Palumbo a testimonianza che il Modena ha “aumentato i giri”.

“Siamo stati fortunati, in campo non ci riusciva nulla – ammette il capitano Marco Capuano – nel finale eravamo anche stanchi e abbiamo sofferto i freschi attaccanti ospiti che ci hanno portato a fare più errori. Non riuscivamo proprio a prendere gli avversari e non siamo stati mai pericolosi. Serve lavorare sulla costruzione e provare a giocare di più la palla. Ci prendiamo il punto e anche la consapevolezza di avere avuto occasioni che andavano sfruttate”.

La prima azione pericolosa della Ternana alle prese con qualche barlume di risveglio è stata al 37’. Cross da sinistra di Carboni, Casasola ha “corretto” il pallone per Pyythia, che ha spedito alto solo ad un metro da Seculin.

Il momento della Ternana sta nel tiro di Pyythia come le “illusioni della squadra, che si dissolvono nel cielo” e stentano a prendere corpo perché la concretezza è solo nelle parole e nella speranza di chi vorrebbe invano qualcosa di diverso.

“Una partita di grande sofferenza – non può nasconderlo neanche Breda – di buono c’è solo il fatto di avere guadagnato un punto e, per il resto, abbiamo fatto fatica in entrambe le fasi perdendo le nostre certezze e la fluidità nella manovra.

Non siamo riusciti ad impostare l’azione e non giocato a certi ritmi come ci riesce in allenamento. Ora serve solo guadare avanti alle prossime gare, saper leggere meglio la partita in alcuni momenti senza trovare per forza colpe e capi espiatori”.

Il risultato parziale del primo tempo è andato stretto al Modena, che ha creato qualche occasione in più chiamando Iannarilli ad un’altra giornata di super lavoro.

Nell’undici di partenza, l’allenatore Breda ha inserito Favilli facendo così la sua scelta in attacco, che non ha “pagato dazio” nel primo tempo della Ternana con cinque uomini a centrocampo, che sono sembrati in minoranza rispetto agli avversari non trascendentali, ma un po’ più incisivi delle “fere” lo sono stati.

Il Modena si è presentato subito con il palleggio ad inizio ripresa e la manovra ha portato alla conclusione Duca con il diagonale terminato a lato.

La palla è stata sempre del Modena, che fatto valere una prevalenza territoriale, palleggio al limite dell’area di rigore e qualche “abbozzo” di conclusione.

Per la Ternana ci sono da registrare solamente i cambi con DiStefano ed Amatucci al posto di Faticanti e Favilli.

Ad inizio ripresa Dalle Mura aveva preso il posto di Boloca.

Sostituzioni anche nel Modena con Abiuso e Lorenzo Di Stefano in campo al posto di Gliozzi e Duca.

Occasione per gli emiliani con il tiro di Zaro al 14’ alto sopra la traversa.

E’ una Ternana che “scricchiola” un po’ anche in difesa dove Casasola ha respinto a porta vuota, due volte Iannarilli a “salvare” una “Ternana ora barcollante” al 31’ con altrettanti interventi in tuffo, il secondo in contro tempo, il primo su Bozhanay, l’altro nei confronti di Oukhadda.

Solo il Modena prova a vincere la partita, mentre la Ternana sta a guadare quando avrebbe dovuto “mordere” la gara e, invece, è costretta a difendersi.

Al 39’ De Boer ha “sparacchiato” fuori una “goccia nell’oceano’ per quanto riguarda le occasioni capitate in mano alla Ternana, mentre una deviazione ha tenuto, sul tiro di Palumbo, la squadra ancorata a un inutile zero a zero.

Un tentativo in extremis per la Ternana nel recupero con Raimondo, tiro ribattuto, e la conclusione di Dalle Mura respinta dallo stesso attaccante rossoverde.

Il difensore della Ternana ha fatto il “miracolo” quando ha tolto dalla porta un pallone destinato in rete dopo un’altra grande parata di Iannarilli, che è poi rimasto a terra in uno scontro con il proprio compagno di squadra Lucchesi.

IL TABELLLINO

TERNANA-MODENA 0-=

TERNAN (3-5-2): Iannarilli, Boloca (1’ st. Dalle Mura), Capuano, Lucchesi, Casasola, Luperini, Faticanti (9’ st. Distefano), Pyythia (20’ st. Raimondo), Carboni, Pereiro (20’ st. De Boer), Favilli (9’ st. Amatucci). All. R. Breda.

MODENA (3-4-1-2): Seculin, Ponsi (34’ st. Riccio), Zaro, Pergreffi, Santoro, Magnino, Palumbo, Cotali (21’ st. Bozhanay), Duca (11’ st. Di Stefano), Tremolada (21’ st. Oukhadda), Gliozzi (11’ st. Abiuso). All. P. Bianco

ARBITRO: Matteo Gualtieri di Asti

ASSISTENTI: Andrea Zingarelli (Siena); Federico Volta (Molteno)

IV UFFICIALE: Mauro Gangi (Enna)

VAR: Luigi Nasca (Bari); AVAR: Orlando Pagnotta (Nocera Inferiore)

AMMONITI: Boloca (Ternana); Cotali (Modena); Carboni (Ternana); Zaro (Modena); Pergreffi (Modena)

RECUPERO: 0’ pt.; 4’ st.

SPETTATORI: 5.316 (di cui 254 ospiti e 1.987 abbonati)