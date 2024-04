SERIE A: Milan – Lecce 3-0

Il Milan ha battuto 3-0 il Lecce nella 31a giornata di Serie A. I Rossoneri centrano la quinta vittoria consecutiva .

Le prime battute del matcj hanno visto il Milan accelerare e già al 6° passano in vantaggio con Pulisic che scarica un sinistro da limite dell’area. Il raddoppio al 20′ con Giroud sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La reazione del Lecce ha portato alla traversa di Gonzalez, ma prima dell’intervallo l’espulsione di Krstovic per gioco violento ha chiuso in anticipo la contesa. Nella ripresa Leao ha calato il tris al 57′ prima di una clamorosa traversa di Theo Hernandez.

IL TABELLINO

MILAN-LECCE 3-0

Milan (4-2-3-1): Maignan 6,5; Calabria 6, Gabbia 6 (16′ st Kjaer 6), Tomori 6, Hernandez 6,5 (38′ st Terracciano sv); Adli 6,5, Reijnders 6 (32′ st Bennacer sv); Chukwueze 7, Pulisic 7 (16′ st Musah 6), Leao 7; Giroud 6,5 (16′ st Jovic 6). A disp.: Sportiello, Nava, Florenzi, Simic, Bartesaghi, Zeroli, Okafor. All.: Pioli 7.

Lecce (4-3-3): Falcone 6; Venuti 5,5 (24′ st Gendrey 6), Pongracic 5, Baschirotto 5, Gallo 5; Blin 5 (32′ st Berisha sv), Ramadani 6, Gonzalez 6 (1′ st Piccoli 5); Banda 5 (1′ st Almqvist 5,5), Krstovic 5, Dorgu 5,5 (40′ st Pierotti sv). A disp.: Brancolini, Samooja, Touba, Rafia, Oudin, Berisha, Sansone. All.: Gotti 5.

Arbitro: Massimi

Marcatori: 6′ Pulisic, 20′ Giroud, 12′ st Leao

Ammoniti: Chukwueze (M); Blin (L)

Espulsi: 45′ Krstovic (L) per gioco violento