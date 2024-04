SERIE A: Roma – Lazio 1-0 , decide decide l’incornata di Mancini

Il derby della capitale lo vince la Rona grazia al gol di Mancini nel primo tempo con un colpo di testa. Alta tensione in campo con tanti scontri e cartellini gialli.

La Roma vince il derby della capitale battendo la Lazio 1-0 nel match valido per la 31esima giornata del campionato di Serie A. Stadio sold-out con bellissime coreografie dalle due curve giallorosse e biancocelsti. Il match lo decide un colpo di testa di Mancini al 42′ da calcio d’angolo battuto da Dybala. Nella ripresa il palo nega iel raddoppio a El Shaarawy, La lazio è andata in gol con Kamada , annullato per off-side del giapponese. La squadra di Tudor ha tentato in tutti i modi di pareggiare , gli animi si sono accesi e Guida ha estratto più volte il cartellino giallo. Si è rivisto in campo Abraham , l’inglese entrato in campo al 79′ al posto El Shaarawi. De Rossi vince il primo derby sulla panchna giallorossa . Tudor invece non riesce a incidere e col ko rischia di perdere il treno per l’Europa. Alta tensione al tripice fischio tra i giocatori giallorossi e biancocelesti.

IL TABELLINO

ROMA-LAZIO 1-0

Roma (4-3-2-1): Svilar 6; Celik 6, Mancini 7, Llorente 6,5, Angelino 6,5 (34′ st Smalling sv); Cristante 6, Paredes 6 (36′ st Bove sv), Pellegrini Lo. 6,5; Dybala 6,5 (34′ st Abraham sv), El Shaarawy 6,5 (25′ st Spinazzola 6); Lukaku 6.

A disposizione: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Huijsen, Renato Sanches, Baldanzi, Kristiansen, Zalewski, Pisilli, Joao Costa. Allenatore: De Rossi 6,5

Lazio (3-4-2-1): Mandas 6; Casale 6, Romagnoli 5 (1′ st Patric 5,5), Gila 6; Marusic 5,5 (35′ st Pellegrini Lu. sv), Vecino 6 (25′ st Luis Alberto 6), Guendouzi 5,5, Felipe Anderson 6; Isaksen 5,5 (1′ st Pedro 5,5), Kamada 5,5; Immobile 5,5 (1′ st Castellanos 5,5).

A disposizione: Sepe, Renzetti, Hysaj, Cataldi, Rovella. Allenatore: Tudor 5,5

Arbitro: Guida

Marcatori: 42′ Mancini (R)

Ammoniti: Vecino (L), Mancini (R), Celik (R), Pedro (L), Castellanos (L), Paredes (R), Pellegrini (R), Lukaku (R)