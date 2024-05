SERIE A: Udinese – Napoli 1-1, Succes risponde a Osimhen

Al Bluenergy Stadium , ultimo posticipo trentacinquesima giornata Osimehen illude , Succes puniace i partenopei al 92′.

Udinese – Napoli fiinisce 1-1 , stesso risultato del 4 maggio 2023 , solo che in quella serata i partenopei di Spalletti gesteggiavno lo scudetto. Un primo tempo da dimenticare : udinese chiusa ermeticamente , Napoli con più possesso palla ma senza far male alla difesa friulana. Nella rirpesa il Napoli passa in vantaggio : (51′), Politano pennella un cross per la testa di Osimhen la conclusione del nigeriano tocca il palo interno e finisce alle spalle di Okoli. Il Napoli va sotto pressione e comuncia a balbettare . I cambi di Cannavaro producono pericoli alla retroguardia azzurra . Nel recupero, calcio di punzione di Samarddzic per la testa di Kristensen , Success si gira bene evitanto Ostigard e al (92′) pareggia i conti in extremis e tiene vive le speranze bianconere. Il Napoli così come contro la Roma subisce gol nei minuti di recupero.

IL TABELLINO

UDINESE-NAPOLI 1-1

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue (24′ st Ebosele), Zarraga, Walace, Kamara (43′ st Zemura); Samardzic, Brenner (8′ st Success); Lucca (8′ st Davis).

A disp.: Mosca, Padelli, Abankwah, Tikvic, Kabasele, Pereyra, Pejicic. All.: Cannavaro

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste (28′ st Traorè); Politano, Osimhen (42′ st Simeone), Lindstrom (37′ st Ngonge).

A disp.: Contini, Idasiak, Natan, Juan Jesus, Mario Rui, Mazzocchi, D’avino. All.: Calzona

Arbitro: Aureliano

Marcatori: 6′ st Osimhen (N), 47′ st Success (U)