SERIE A- Udinese -Napoli, le probabili formazioni

Udinese- Napoli uno dei due posticipi Serie A , trentcinquesima giornata Serie A. Il Napoli si prepara ad affrontare l’Udinese . la scorsa staggione finì (1-1), e quel pareggio con il gol di Osimhen consegnò matematicamente ai parenopei il terzo scudetto. Stasera sarà tutt’altro match con gli azzurri alla ricerca di un posto in Conference League. Calzona è intenzionato a schierare il solito 4-3-3: davanti a Meret ,Ostigard dovrebbe prendere il posto d Juan Jesus,(il brasiliano non è in perfette condizioni fische) sulla sinistra Olivera è in vantaggio su Mario Rui. In mezzo al campo Cajuste , In attacco prendno quota le possibilità dal primo minuto di Ngonge al posto di Kvaratskhelia .

In casa Udinese non ci sono dubbi di formazione , una delle ultime occasioni per evitare la retrocessione:Fabio Cannavaroex bandiera dela napoli e campione del Modo con la Nazionale nel 2006, ha le idee chiare , e si affiderà all’intellgenza tattica di Samardzic e alla torre (in area) di Lucca.

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Ferreira, Bijol, Kristensen; Ehizibue, Walace, Zarraga, Kamara; Samardzic, Pereyra; Lucca. All. Fabio Cannavaro

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Ngonge. All. Franceco Calzona