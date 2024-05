Udinese, Cannavaro:” sappiamo che è dura, ma non impossibile”

L’Udinese pareggia in extremis col Napoli, Fabio Cannavaro:” abbiamo ottenuto il paareggio contro una grande squadra, il Napoli fa paura ha giocatori , per me , è doetro solo all’Inter “Al di là dell’aspetto tattico mi è piaciuto l’atteggiamento . -. Il Napoli è venuto a giocare per vincere “Questa gara ci deve servire per le prossime partite – ha aggiunto- in relazione all’obiettivo salvezza: “Sappiamo che è dura, ma non impossibile. Il destino è nelle nostre mani”.