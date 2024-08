Batterie 200 metri maschili: Desaiu si piazza secondo e vola in semifinale

Nella prima batteria dei 200 metri Fausto Desalu, chiude con un brillante secondo posto in 20″26 e vola anche lui alla semifinale diretta, nella prova vinta dal liberiano Joseph Fahnbulleh con 20″20, mentre al terzo posto si piazza con 20″42 il sudafricano Wayde Van Niekerk, primatista del mondo dei 400, purtroppo frenato da tantissimi anni per uno sfortunato incidente in una gara di rugby per beneficenza.

LE DICHIARAZIONI DI DESALU

“La nona corsia mi ha aiutato, in quanto non mi sono messo a inseguire nessuno e ho fatto la mia gara pensando solo a me stesso. Ero molto nervoso prima della partenza, ma mi sono piaciuto e adesso la testa concentrata per la semifinal”.