Qualificazioni salto in lungo femminile: Iapichino in finale

Larissa Iapichino, usi qualiica alla finae del salto in lungo . La figlia d’arte al primo salto ottiene unbuon d6,60 per poi, al successivo tentativo, piazzare un eccellente 6,87 che le garantisce direttamente il passaggio diretto, bastava 6,75, alla finale di giovedì 8 agosto alle 20,00.iIl primo posto va alla favoritissima statunitense Tara Davis grazie alla misura di 6.90, con al secondo posto l’azzurra mentre al terzo la campionessa olimpica di Tokyo 2020 nonché europea di Roma 2024, la tedesca Malaika Mihambo, che rischia un po’ con due nulli iniziali ma poi piazza un notevole balzo a 6.86, ottenuto in prudenza lasciando 31 centimetri sulla battuta.

LE DICHIARAZIONI DI IAPICHINO

“Non è statauna gara semplice in quanto tante atlete quotate hanno fatto abbastanza fatica per la difficoltà di interpretare al meglio la pedana. Sono felice quindi di quanto fatto ed entusiasta per l’atmosfera magica che si respira nel villaggio olimpico, qualcosa di totalmente diverso da tutte le altre manifestazioni internazionali.”.