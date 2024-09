Morto Renato Molinari , leggenda della motonautica

Lutto nel mondo dello sport. E’ morto all’età di 78 anni Renato Molinari, leggenda della motonautica e tra gli atleti azzurri più titolati. Collare d’Oro al Merito Sportivo, entrò nel 2015 nella Walk of Fame dello sport italiano. Ha conquistato 18 titoli mondiali e 13 europei. Nato a Nesso, in provincia di Como, il 27 febbraio 1946, era figlio di Angelo, un noto designer di imbarcazioni e a sua volta campione di motonautica. Molinari iniziò a correre nel 1964 a soli 18 anni. E in 25 anni di carriera ha vinto tutto ciò che c’era da vincere. Ha primeggiato in tutte le classiche mondiali: quattro volte nella 24 ore di Rouen e nella 6 ore di Parigi, tre nella Pavia-Venezia con il record della corsa, due nella 9 ore di Parker e una al Trofeo Duca di York a Bristol. Ha stabilito undici record mondiali, ricevendo in cinque occassioni il Premio “Chevron Sportsman dell’anno”, come miglior atleta.

Il presidente del Coni Giovanni Malagò, interpretando i sentimenti dell’intero movimento sportivo, si unisce al cordoglio della famiglia.