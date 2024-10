Cagliari , Nicola:” sul rigore alla Juve ? Non discuto la decisione dell’arbitro”

Davide Nicola e il suo Cgliari portano via dallo Stadium un puntoi prezioso nel match poareggiato 1-1 contro la Juve. Il tecnico dei sardi al microfono Dazn:” Dal punto di vista tecnico a me non convince la scelta di dare un rigore del genere”. “Se devo contendere un duello aereo con Vlahovic o Gatti, è ovvio che utilizzo le mani per darmi slancio – ha aggiunto -. Ma quando subisco un intervento di testa da dietro, io non posso dimenticarmi che ho due mani attaccate al corpo”. “Io non aumento l’ingombro per volontà, è per questo che non sono d’accordo: ne abbiamo parlato anche all’ultima riunione e molti colleghi sono d’accordo “.