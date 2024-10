Errani- Paolinini vincono il China Open Wta

Sara Errani e Jasmin Paolini hanno vinto la finale del torneo di doppio del China Open WTA 1000 di Pechino. In finale le azzurre hanno battuto le statunitensi Sofia Kenin e Bethanie Mattek-Sands con il punteggio di 6-4 6-4. Con questa vittoria le azzurre si sono qualificate per le WTA Finals, che si disputeranno a novembre a Riad, in Arabia Saudita.

.”Oggi credo che abbiamo giocato davvero una buona partita – le parole di Jasmine Paolini in conferenza stampa -.

Sara Errani -. Abbiamo vinto molto. Ed è stato fantastico per noi conquistare questo trofeo in un torneo così importante come Pechino. Speriamo di continuare così”.