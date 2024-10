Juventus. Motta:”sul calcio di rigore non concesso ? Mi fido dell’arbitro”

Dopo il pareggio col Cagliari, Thiago Motta non fa drammi:” Già dopo il gol abbiamo provato a controllare la gara e abbiamo fatto una gestione del match che non dobbiamo fare – ha spiegato il tecnico bianconero -. Dovevamo continuare ad attaccare e invece non abbiamo chiuso la gara consentendo al Cagliari di rientrare in partita grazie a un rigore”. “Oggi abbiamo fatto quasi tutto noi – ha aggiunto -.Sull’espulsione di Conceicao: “Non ho visto le immagini. Ma se è simulazione, giusto così”. “È una cosa di cui stiamo parlando da tempo, anche nelle riunioni con Rocchi: le simulazioni non fanno bene al gioco. Ripeto, devo vedere. Ma mi fido dell’arbitro, però adesso si apre un precedente e deve essere sempre così: non ci sono interpretazioni”.