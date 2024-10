Milan , Gabbia:”Dobbiamo guardarci in faccia e capire dove abbiamo sbagliato”

Non abbiamo avuto la continuità necessaria per riuscire a vincere. Dobbiamo guardarci in faccia e capire dove abbiamo sbagliato, deve partire da noi”. Così Matteo Gabbia a Dazn dopo la sconfitta del Milan a Firenze. “Nello spogliatoio ho visto la rabbia giusta, la delusione giusta. Non c’è nulla di positivo, non ci rimane niente, ma la squadra è comunque allineata e arrabbiata per la partita fatta questa sera”.