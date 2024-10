Motogp , Gran Premio del Giappone – Motegi: vittoria di Bagnaia, secondo Martin , Marquez a podio

MotoGP Gp Giappone Gara – Pecco Bagnaia ha dominato il Gran Premio del Giappone pista di Motegi classe MotoGP, 16esimo appuntamento del Motomondiale 2024.

Il campione del mondo in carica ha indovinato una grande partenza ed ha preso subito il comando della gara senza più lasciarlo sino alla bandiera a scacchi.

Sul podio dopo una bellissima partenza dalla quarta fila Jorge Martin (Ducati GP 24 Pramac), che ha recuperato posizioni su posiizioni secondo gradino del podio.

Terzo gradino del podio per Marc Marquez (Ducati GP 23 Gresini), vincitore di un duello a distanza su Enea Bastianini (Ducati GP 24), con quest’ultimo che dopo una buona partenza, ha perso 3/4 posizioni nelle prime fasi di gara e che ha perso molto tempo dietro a Brad Binder (KTM).

Per Bagnaia ottava vittoria stagionale, 26esima in MotoGP, 36esima in carriera, 102esima per la Ducati. Il tre volte iridato entra nell’elite di piloti che hanno vinto almeno 8 gare in stagione, come Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Marc Marquez e Casey Stoner. E’ anche la vittoria italiana numero 900 in tutte le classi del Motomondiale.

Con questa vittoria Bagnaia si porta a -10 da Martin, mentre Bastianini è terzo a 79 punti dalla vetta, due in più di Marc Marquez.

MotoGp Gara Motegi – GP Giappone – I tempi