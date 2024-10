Serie A: Inter-Torino 3-2 con tris di Thuram. Brutto infortunio per Zapata

L’Inter batte 3-2 il Torino nel quinto anticipo della settima giornata di Serie A e sale momentaneamente al secondo posto in classifica, confermandosi a -2 dal Napoli capolista. Il Totino resta in dieci uomini dal 20′ . espulso Matopan per un fallo su Thuram , il Var richiana lp’attenzione dell’arbitro Marcenano , il direttore di gara estrae il rosso al difensore granata.

Al 25′ l’Inter passa in vantaggio: cross di bastono , Thuram in grande elevazione piazz ala palla in rete. Il Toro in inferiorità nuerica cerca di orgaizizarsi ,ma subisce il raddoppio al 35′ ancora con il francese, ancora un cross questa volta di Acerbi , ancora un cilpo di testa di Thuram. I granata si scuotono e al 36′ accorc ano con Zapata: Bisseck – preferito a Pavard – spalanca la strada al colombaino, che a tu per tu con Sommer non può sbagliare. Il gol non lesiona la voglia dei nerazzurri di attaccare , e prima del riposo sfiorano il terzo gol, con Milinkovic-Savic costretto a superarsi in spaccata sul sinistro a incrociare di Dimarco

La ripresa ricalca il primo tempo con l’Inter che attua il monologo del match minuti continua a essere un monologo , nerazzurri premiati al 60′ con il tris di Thuram . Parte ancora tutto dalla sinistra e da un cross di Bastoni: incorna Lautaro, respinge malamente Milinkovic-Savic, ribatte in rete con un po’ di fortuna il bomber francese. Sfortunato Zapata che a pochi minuti dal triplice fischio finale è costretti ad uscire in barella per una forte distorsione al ginocchio. Subito dopo il TGoro accorcia e fa 3-2, con il rigore trasformato da Vlasic a seguito di un fallo di Calhanoglu su Masina. L’ultima emozione della serata è per una super parata di Vanja su Taremi, che aveva raccolto il tap-in dopo una conclusione di Zielinski. L’Inter vince con qualche brivido e rimane in scia con il Napoli.

IL TABELLINO

Inter-Torino 3-2

Inter (3-5-2): Sommer 6; Bisseck 5,5, Acerbi 6,5, Bastoni 7 (37′ st De Vrij sv); Darmian 6 (23′ st Dumfries 6), Frattesi 6, Calhanoglu 6, Mkhitaryan 6,(32′ st Zielinski 6), Dimarco 6,5; Thuram 8 (23′ st Taremi 6), Martinez 6.

Allenatore: Inzaghi 6,5

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic 6; Walukiewicz 5, Coco 4,5, Maripan 4; Lazaro 5 (17′ st Vojvoda 5,5), Gineitis 5,5 (17′ st Ilic 5,5), Ricci 6 (38′ st Vlasic 6,5), Linetty 5,5, Pedersen 6; Adams 5,5 (32′ Masina 6), Zapata 6,5 (38′ st Karamoh sv).

Allenatore: Vanoli 6

Arbitro: Marcenaro

Marcatori: 25′, 35′ e 15′ st Thuram (I), 36′ Zapata (T), 41′ st rig. Vlasic (T)

Ammoniti: Bisseck (I), Linetty (T), Walukiewicz (T)

Espulsi: Maripan (T)