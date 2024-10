Serie A: Lazio – Empoli 2-1, decide Pedro

Non si era messo bene il match per la Lazio , passata in svantaggio dopo appena 9′, con la zuccata di Esposito favorito dalla scivolata di provedel. La Lazio ha cominciato a macinare gioco , l’Empoli si p difeso ripartendo quando è riuscito in veloci contropiedi. Catstelanos ha tentato la via del gol in un paio di occasioni trovando Vasquez pronto ad intervenire. Pochi secondi prima del riposo arriva il pareggio : cross di Tavares e girata di testa di Zaccagni all’incrocio dei pali. Nella rirpesa Castellanos si fa parare da Vasquez il rigore del potenziale 2-1, che però arriva all’84’ grazie al subentrato Pedro con un potente tiro che sbatte sotto la traversae finisce alle spalle del portiere ospite. L’Empoli incappa nel suo primo ko stagionale, la Lazio centra la terza vittoria di fila tra campionato ed Europa League

IL TABELLINO

Lazio-Empoli 2-1

Lazio (4-2-3-1): Provedel 6; Lazzari 6 (38′ Marusic 6), Gila 6, Romagnoli 6, Tavares 7 (41′ st Pellegrini sv); Rovella 6,5, Guendouzi 6; Isaksen 6 (28′ st Pedro 7), Dia 5,5 (41′ st Castrovilli sv), Zaccagni 7 (41′ st Noslin sv); Castellanos 5,5.

Allenatore: Baroni 7

Empoli (3-5-2): Vasquez 6,5; Goglichidze 6, Ismajli 6,5, Viti 6,5; Gyasi 6, Fazzini 5,5 (20′ st Henderson 5,5), Grassi 5,5, Anjorin 6,5 (20′ st Ekong 6), Pezzella 6 (8′ st Cacace 6); Solbakken 5,5 (38′ st Colombo sv), Esposito 6,5 (38′ st De Sciglio sv).

Allenatore: D’Aversa 6

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 9′ Esposito (E), 45’+4 Zaccagni (L), 39′ st Pedro (L)

Ammoniti: Pezzella (E), Fazzini (E), Rovella (L), Castellanos (L), Gyasi (E)