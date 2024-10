Serie A: Marin rovina la festa alla Juve. Allo Stadium Jiventus-Cagliari 1-1

Il Cagliari pareggia 1-1 allo Stadium contro la Juve. Bianconeri che incassano il prio gpl in questa stagione.. Nella settima giornata di Serie A la squadra di Thiago Motta non va infatti oltre l’1-1 col Cagliari e si fa scavalcare dall’Inter e agganciare dall’Udinese in classifica. All’Allianz Stadium nel primo tempo i bianconeri dominano il possesso, fanno la partita e sbloccano il match grazie a un rigore di Vlahovic (15′). Nella ripresa poi i sardi reagiscono grazie anche ai cambi e dopo un errore clamoroso di Dusan davanti a Scuffet, pareggiano dal dischetto con Marin (88′) per uìun fallo netto diDouglas Luiz su Piccoli, Nel finale espulso Coinceicao per doppia ammonizione e pali di Obert e Fagioli.

IL TABELLINO

JUVE-CAGLIARI 1-1

Juve (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona (25′ st Danilo), Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli (17′ st McKennie), Thuram (17′ st Douglas Luiz); Conceiçao, Koopmeiners (1′ st Fagioli), Mbangula (31′ st Yildiz); Vlahovic.

A disp.: Perin, Pinsoglio, Cabal, Rouhi. All.: Thiago Motta

Cagliari (4-4-2): Scuffet; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Zortea (31′ st Mutandwa), Makoumbou (20′ st Marin), Adopo (31′ st Deiola), Augello (12′ st Luvumbo); Viola (12′ st Gaetano), Piccoli.

A disp.: Ciocci, Sherri, Palomino, Prati, Azzi, Felici. All.: Nicola

Arbitro: Marinelli

Marcatori: 15′ rig. Vlahovic (J), 42′ st rig. Marin (C)

Ammoniti: Thuram, Savona, Cambiaso (J); Mina, Deiola (C)

Espulsi: 44′ st Conceicao (J) – doppia ammonizione