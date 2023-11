Lecce , D’Aversa:” peccato avevamo i tre punti in tasca”

Roberto D’Aversa ha analizzato la sconfitta nel finale del match con la Roma:

Siamo andati in vantaggio, però quando in Serie A hai la possibilità di raddoppiare devi farlo, non puoi permetterti di mollare la presa nel giro di due minuti. E’ un peccato, non siamo stati neanche maliziosi nel portare a casa il pareggio. Invece abbiamo battuto subito velocemente la palla per cercare di vincere”. Lo ha detto il tecnico del Lecce Roberto D’Aversa ai microfoni di Dazn .

“Nell’azione del primo gol abbiamo commesso delle ingenuità, in quel momento c’erano tre difensori in area eppure abbiamo lasciato libero un giocatore di colpire di testa – ha aggiunto – Poi quando commetti errori con giocatori come Lukaku e Dybala loro ti castigano e siamo qui a parlare di una sconfitta quando a due minuti dalla fine avevi tre punti in tasca”.