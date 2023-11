Osimhen , mercoledì farà rientro a Napoli

Come riporta il Mattino ,, l’attaccante nigeriano farà rientro da Lagos nella giornata di mercoledì e sarà in tribuna per assistere alla sfida di Champions League tra i suoi compagni e l’Union Berlino.

Dopodiché si sottoporrà a nuovi accertamenti per valutare come procede il recupero dall’infortunio muscolare rimediato in nazionale: l’obiettivo di Rudi Garcia è riaverlo a disposizione per la penultima gara del Gruppo C, quella contro il Real Madrid.

