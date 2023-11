Sczesny”La solidità difensiva è una buona base”

Sczesny si è presentato ai microfoni di DAZN per analizzare la vittoria della juve con la Fiorentina. “La parata sulla punizione di Biraghi? Era una parata normale, non mi sembrava difficile come quella sulla punizione di Muriel con l’Atalanta”, ha spiegato il portiere bianconero parlando di un episodio del match. “La solidità difensiva è una buona base. Oggi non abbiamo fatto una grandissima gara a livello ffensivo, ma dietro abbiamo rischiato poco – ha aggiunto -. Non è bellissima da vedere la partita, ma molto efficace”. Abbiamo fatto un passo avanti per quanto riguarda la solidità e lo spirito –