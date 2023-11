Serie A, Cagliari-Genoa 2-1: isardi escono dalla zona retrocessione

Il Cagliari batte il Genoa e lascia la zona retrocessione in attesa di Frosinone -Empoli .

Il primo tempo si chiude 0-0 , con poche emozioni: Vasquez centra la traversa al 36′ , risponde Luvumbo che va a segno al 42′ , gol annullato per fallo su Vasquez.

Nella ripresa :Ranieri che inserisce Zappa e Viola per Hatzidiakos e Mancosu, il ritmo dei sardi è più alto rispetto al primo tempo , così al 48′ o sardi passano in vantaggio con Viola , il tiro dell’ex Bologna da posizione decentrata è angolato e supera Martinez. La gioa del vantaggio dura solo tre minuti , quando Gudmunssson , approffita di uan rinvio sbagliato in area , gira la palla e batte Scuffet. Poco dopo, Gilardino rinforza l’attacco inserendo Puscas per Badelj, ma al 69′ sono i sardi a trovare il gol partita: Jankto recupera palla sulla destra, l’azione si sviluppa centralmente e Petagna serve Zappa, che brucia Martinez sul primo palo. Nel finale, Scuffet salva su Puscas e per il Grifone arriva il terzo ko nelle ultime quattro partite di Serie A.

IL TABELLINO

CAGLIARI-GENOA 2-1

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet ; Goldaniga , Hatzidiakos (1′ st Zappa ), Dossena , Augello (51′ st Obert ); Jankto (33′ st Azzi ), Prati , Makoumbou ; Mancosu (1′ st Viola ); Oristanio (19′ st Petagna ), Luvumbo . A disp.: Radunovic, Aresti, Wieteska, Deiola, Pereiro, Sulemana, Desogus, Lapadula, Pavoletti, Shomurodov. All.: Ranieri

Genoa (3-5-2): Martinez ; De Winter , Dragusin , Vasquez ; Sabelli , Frendrup , Badelj (14′ st Puscas ), Strootman (14′ st Thorsby ), Martin (21′ st Haps ); Malinovskyi (39′ st Ekuban), Gudmundsson . A disp.: Leali, Sommariva, Vogliacco, Matturro, Hefti, Kutlu, Galdames, Fini. All.: Gilardino

Arbitro: Guida

Marcatori: 3′ st Viola (C), 6′ st Gudmundsson (G), 24′ st Zappa (C)

Ammoniti: Malinovskyi (G), Gudmundsson (G), Goldaniga (C), Petagna (C), Viola (C), Scuffet (C)

Note: recupero 1’+8′