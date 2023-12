Genoa sconfitto all’Olimpico dalla Lazio 1-0 . ottavi di finale Coppa Italia.

Alberto Gilardino è soddisfatto per la prestazione del proprio Genoa. Il tecnico biellese ha voluto far i complimenti ai propri giocatori come spiegato ai microfoni di Mediaset: “Sono soddisfatto per la loro interpretazione, ma soprattutto per chi non gioca sempre e che dovevano dare una risposta. La conferma è arrivata e, a parte i primi 10 minuti dove abbiamo preso gol, non posso rimproverare nulla ai ragazzi”