Andreazzoli, Empoli:”un pò di fortuna non guasterebbe ogni tanto”

Aurelio Andreazziìoli amareggiato dopo la sconfitta (3-0) contro il Milan , ao microfoni Dazn:”

“E’ un momento molto complicato, ma il comportamento dei ragazzi mi conforta un po’. Alla fine del primo tempo avevo chiesto loro di non pensare al risultato, che secondo me era eccessivo, ma di pensare a fare un secondo tempo da vincere o almeno da non perdere per avere conferma di quello che siamo capaci di fare – ha spiegato il tecnico dell’Empoli -. E’ un futuro che ci deve far restare sul pezzo ma non ci deve preoccupare, certo abbiamo anche bisogno di cambiare qualcosa e qui ci deve pensare la societa’. Le idee le abbiamo chiare, bisogna vedere se avremo le possibilita’ per farlo”.