Di Francesco, Frosinone:” Paghiamo netta gli errori e la sfortuna”

sebio Di Francesco non e’ preoccupato dopo la quarta sconfitta di fila. Bensi’ e’ amareggiato. “Sono molto dispiaciuto, pero’ mi conforta la voglia mostrata dai ragazzi di riprendersi la partita – dice il tecnico del Frosinone – Siamo partiti male, forse intimoriti nel palleggio. Paghiamo in maniera netta gli errori e la sfortuna in occasione dell’autogol. Poi ci siamo ripresi prendendo in mano il pallino del gioco e giocando un’ottima ripresa. Queste battute d’arresto non devono minare il nostro spirito, i tifosi devono aiutarci cosi’ come l’ambiente. I giocatori sono come figli, e in alcuni momenti non serve bastonarli. Ma bisogna dare loro sostegno”.