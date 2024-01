(Serena Albino) – Allo stadio Castellani il Mil non sbaglia e batte l’Empoli 3-0.

Tre punti in trasferta che arrivano dopo tre mesi e fanno tanto morale per i rossoneri di Stefano Pioli.

.Nel primo tempo gara subito in discesa per i rossoneri, che sbloccano il match con Loftus-Cheek (11′) dopo una gran giocata in fascia di Leao e poi raddoppiano i conti su rigore con Giroud (31′). Nella ripresa i padroni di casa provano a reagire, ma il Milan non trema e arrotonda in risultato in contropiede nel finale con Traoré (88′). Rossoneri che allungano sulla Fiorentina. L’Empoli invece resta nelle sabbie mobili in zona retrocessione.





IL TABELLINO

EMPOLI-MILAN 0-3

Empoli (4-3-1-2): Caprile 5,5 ; Ebuehi 5 (28′ Ranocchia 6), Walukiewicz 5,5, Ismajli 5,5, Luperto 6; Gyasi 6, Grassi 5,5 (29′ st Marin 5,5), Maleh 5; Baldanzi 5,5 (12′ st Cancellieri 6,5); Cambiaghi 6, Caputo 5 (29′ st Maldini 5,5).

A disp.: Perisan, Berisha, Indragoli, Shpendi, Destro. All.: Andreazzoli 5

Milan (4-2-3-1): Maignan 6; Calabria 6 (24′ st Bartesaghi 5,5), Kjaer 6 (39′ st Gabbia SV), Theo Hernandez 7, Florenzi 6 (36′ Jimenez 5,5); Adli 6, Reijnders 7; Pulisic 6,5, Loftus-Cheek 7 (24′ st Musah 6), Leao 6 (39′ st Traorè 6,5); Giroud 6,5.

A disp.: Nava, Mirante, Simic, Romero, Zeroli, Jovic. All.: Pioli 7

Arbitro: La Penna

Marcatori: 11′ Loftus-Cheek (M), 31′ rig. Giroud (M), 43′ st Traoré (M)

Ammoniti: Calabria, Jimenez (M); Marin (E)

Espulsi: –