Meluso , Napoli: “Mazzarri non è a rischio”

In casa Napoli non parla nessuno , dopo la sconfitta contro il Torino (3-0), ne Frustalupo vice di Mazzarri ne lo stesso titolare che era squalificato e giocatori hanno rilasciato dichiarazioni.

Qualche dichiarazione ha rilasciato Mauro Meluso diesse dei partenopei:”

“Abbiamo fatto una piccola riunione col mister e poi abbiamo parlato con la squadra: ci scusiamo con la nostra gente per questa partita. Ci dispiace molto, siamo stati irriconoscibili. Dobbiamo tornare a una normalità che ora non c’è anche per infortuni e calciatori andati in Coppa d’Africa”. Nonostante non ci sia stata la svolta con Mazzarri, l’allenatore toscano non rischia: “Gode della massima fiducia, nessuna riflessione in merito”.