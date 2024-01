Un saponificato Napoli crolla 3-0 contro il Torino

(Rosario Murro)- Un Napoli senza idee, senza spina dorsale , la bruttissima copia di quel Napoli della scorsa stagione che incassa tre sberle dai granata lasciando solo nei ricordi dei tifosi di quella squadra che fu imbattibile . Foto Bellafemina : Sanabria autore del vantaggio granata)

Certo non si possono addossare tutte le colpe a Mazzarri ma, è pur vero che il tecnico toscano non è riuscito ha dare la sua personale impronta ad una squadra cje fino a qualche mese fa faceva divertire, segnava gol in casa e lontano dal Maradona.

Un Napoli saponificato , che riesce solo per una sola volta a battere a rete con Raspadori con respinta di Milinkovic -Savic , poi solo Torino che si aggiudica con merito il match , contro i campioni d’Italia (3-0).

Alla fine del primo tempo , il vantaggio di Sanabria , lesto e veloce a battere a rete dopo un calcio di punziione di Ilic.

Nella rirpresa entra il neo -acquisto , dura appena 4 minuti il debutto dell’ex Salernitana , l’entrata brutta e scomposta su L

azaro merita il rosso diretto. Napoli in dieci e Torino che raddoppia con Vlasic , il tiro dal limite a fil di palo. Il napoli è in barca , si spengono tutte le lampadine e il Toro , proma con Zapata sfiora il tris , bravo Gollini a deviare , nulla può fare al (65′) sull’imperioso colpo di testa di Buongiorno da calcio d’angolo.

Il Torino sale a quota 27 punti in classifica ad una sola lunghezza dal Napoli-

Al termine del match , contestazione dei tifosi napoletani nei confronti dei giocatori azzurri.

TABELLINO

TORINO-NAPOLI 3-0

TORINO (3-4-1-2) – Milinkovic-Savic 6.5; Djidji 6.5 (31′ st Sazonov 6), Buongiorno 7, Rodriguez 6; Bellanova 6.5, Ricci 6.5, Ilic 6.5 (44′ st Gineitis sv), Lazaro 6.5; Vlasic 7.5 (44′ st Karamoh sv); Sanabria 6.5 (47′ st Seck sv), Zapata 6.5 (31′ st Pellegri 6). A disposizione: Gemello, Popa, Zima, Vojvoda, Tameze, Linetty. All. Juric.

NAPOLI (4-3-3) – Gollini 5.5; Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 5, Juan Jesus 4, Mario Rui 5 (14′ st Zerbin 5.5); Cajuste 4 (32′ st Gaetano 5), Lobotka 5.5, Zielinski 5 (1′ st Mazzocchi 3 ); Politano 5 (25′ st Lindstrom 5.5), Raspadori 5.5 (14′ st Simeone 5.5), Kvaratskhelia 5. A disposizione: Contini, Idasiak, Demme, D’Avino, Zanoli. All. Frustalupi (Mazzarri squalificato).

Arbitro: Mariani.

Marcatori: 43′ Sanabria (T), 8′ st Vlasic (T), 20′ st Buongiorno (T)

Ammoniti: Zielinski (N), Juan Jesus (N)

Espulso: al 6′ st Mazzocchi (N) per gioco violento