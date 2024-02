68 Atleti in rappresentanza di 114 paesi al World Qualifying Tournament – Busto Arsizio 2024 E-Work Arena 3-11 marzo 2024

Roma, 7 Febbraio 2024 – 25 giorni all’inizio del Torneo World Qualifying Tournament – Busto Arsizio 2024 (Torneo Mondiale di Qualificazione Olimpica), assegnato dal CIO al CONI che ha designato quale comitato organizzatore la FPI, che avrà luogo dal 3 all’11 marzo 2024 presso l’E-Work Arena di Busto Arsizio.Una Kermesse che assegnerà̀ ben 49 pass olimpici (21 alle donne e 28 agli uomini – dettaglio in calce, ndr) in 13 categorie di Peso (7 maschili – 6 femminili), a fronte di circa 668 atleti partecipanti e provenienti da 114 paesi.

Torneo cui prenderanno parte un team di rifugiati e 2 Atleti Neutrali Indipendenti con passaporto Bielorusso, mentre nessun atleta russo ha aderito alla procedura di registrazione per atleti neutrali indipendenti

Per la prima volta in Italia si svolgerà a Busto Arsizio (Varese) una kermesse a carattere internazionale di questa portata, sotto la supervisione della Paris Boxing Unit (CIO) e con il grande sostegno del Ministro per lo Sport e i Giovani – Dipartimento per lo Sport, il patronato della Regione Lombardia e il patrocinio dal Comune di Busto Arsizio, di Federalberghi Varese e della Camera di Commercio.

Dopo Busto Arsizio, l’ultima chance di qualificazione sarà il secondo Torneo Mondiale che assegnerà tra 20 e 23 pass alle donne (sulla base dei pass da riservare alla Francia) e tra 25 e 28 agli uomini (anche in questo caso sulla base dei pass ancora da riservare al paese ospitante) e si svolgerà a Bangkok a maggio.

21 pass olimpici alle donne

4 per i 50 kg

4 per i 54 kg

2 per i 57 kg

3 per i 60 kg

4 per i 66 kg

4 per i 75 kg

21 pass olimpici agli uomini

4 per i 51 kg

4 per i 57 kg

4 per i 63.5 kg

4 per i 71 kg

4 per gli 80 kg

4 per i 92 kg

4 per i +92 kg

INFO PER ACCREDITO STAMPA:

Le richieste di accredito da parte di tutti gli operatori dei Media (Giornalisti, Fotografi e Videomaker) per il Boxing Road to Paris World Qualifying Tournament Busto Arsizio 2024 dovranno avvenire previa registrazione entro e non oltre il 26 febbraio p.v. al seguente link:

Register Event WQT 1 – Busto Arsizio 2024

Una volta eseguita la fase di registrazione, attraverso il form online, il competente Ufficio valuterà le richieste pervenute e, se ritenute idonee, invierà tramite sistema una e-mail di conferma dell’accredito con indicazione delle modalità di ritiro del Pass Media.

Le richieste incomplete o pervenute oltre i termini indicati non verranno prese in carico.