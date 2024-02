Il Gruppo NHOA in Coppa del Mondo con le sciatrici paralimpiche Martina Vozza e Ylenia Sabidussi

Parigi, 6 febbraio 2024 – Il Gruppo NHOA (NHOA.PA, già Engie EPS), player globale nello stoccaggio di energia, nella mobilità elettrica e nelle reti di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici, è fiero di annunciare che accompagnerà Martina Vozza e la sua guida Ylenia Sabidussi nel percorso di Coppa del Mondo di sci alpino paralimpico.

Martina Vozza, 19 anni, sciatrice paralimpica ipovedente, e Ylenia Sabidussi, 28 anni, guida di Martina, sono Atlete della Federazione Italiana Sport Invernali Paralimpici (FISIP) e corrono nella categoria Visually Impaired, classe B2. Dopo il trionfale debutto ai Mondiali 2021 a Lillehammer, arriva la convocazione per le Paralimpiadi di Pechino 2022, dove Martina è l’atleta più giovane della Nazionale Azzurra. Nella stagione 2023 il duo vince la Coppa del Mondo di specialità in Super-G e il doppio argento in Discesa Libera e Super-G ai Mondiali in Spagna. Nella stagione 2024 le atlete sono rientrate in Coppa del Mondo, dopo un infortunio, già con diversi podi anche a Cortina d’Ampezzo, sulle piste dove si svolgeranno le Olimpiadi e le Paralimpiadi Milano Cortina 2026.

“Siamo onorati di essere insieme a Martina e Ylenia nel loro percorso in Coppa del Mondo, e sono sicuro saranno fonte di ispirazione per tutti i ragazzi del Gruppo NHOA e del NHOA Ski Team. Crediamo fermamente che l’eccellenza, in pista come nella vita lavorativa, sia raggiungibile solo attraverso passione, impegno e perseveranza, valori fondamentali per NHOA che Martina e Ylenia rappresentano ai massimi livelli”, ha commentato Carlalberto Guglielminotti, CEO del Gruppo NHOA.

La scelta di Martina e Ylenia per questo percorso comune, costruito intorno al NHOA Ski Team, è stata naturale: NHOA pone da sempre le proprie persone al centro, e poter supportare due giovani atlete paralimpiche rappresenta uno sviluppo ovvio del progetto nato con il NHOA Élite Program. Questo per Martina e Ylenia si concretizza nell’avere un vero e proprio partner al loro fianco per volare ancora più in alto, per i ragazzi del NHOA Ski Team nel crescere abbracciando l’inclusione nell’agonismo e per i collaboratori del Gruppo NHOA nel vivere un’azienda in cui la diversità è considerata la chiave assoluta del successo.

A supporto delle due atlete di élite verranno messi a disposizione tutti i servizi del NHOA Élite Program, dedicati al benessere psico-fisico di tutti i collaboratori del Gruppo NHOA e coordinati da Alessandro Serra, per 7 anni Responsabile e Head Coach delle Squadre Nazionali di Coppa del Mondo di Sci Alpino per l’Italia e la Finlandia, con alle spalle 3 Giochi Olimpici e 5 Campionati Mondiali. Le due giovani sciatrici avranno inoltre accesso al percorso di sviluppo della prestazione del Modello S.F.E.R.A. ideato da Giuseppe Vercelli, Docente di Psicologia all’Università di Torino, Responsabile dell’Area Psicologica di Juventus F.C., della FISI e psicologo ufficiale del CONI per 5 Giochi Olimpici. Martina e Ylenia potranno integrare la loro preparazione atletica con figure di altissimo profilo come Marco Tagliaferri e Stefania Bianchini, e contare sul supporto psicologico fornito da Progetto Psiche, il tutto in coordinamento con la FISIP e con SportXAll Hans Erlacher Team, che hanno storicamente supportato e continuano a supportare Martina e Ylenia nel loro percorso sportivo. Infine, le due atlete saranno seguite dai professionisti di Onesporter tra cui Andrea Lazzaro, CEO e founder, e avranno accesso all’app NHOA Élite, l’app di tracciamento e monitoraggio delle performance sportive realizzata da Onesporter e dedicata al NHOA Élite Program.

“Siamo “gasatissime”, avevamo davvero bisogno di persone come quelle di NHOA al nostro fianco, persone che hanno intenzione di sostenerci in tutto il percorso sportivo di crescita della performance, in un progetto che guarda al 2026 e oltre”, hanno commentato Martina Vozza e Ylenia Sabidussi.