L’Atalanta perde Koopmeimners e Palomino

In vista della sfida casalinga contro il Genoa Genova , Gasperini dovrà rinunciare per quattro settimane alla presenza in campo di Teun Koopmeiners. L’olandese alla ripresa pomeridiana a Zingonia, s’e’ allenato in parte col resto del gruppo: ha saltato Udinese e Lazio per un taglio al malleolo mediale sinistro, suturato e ormai cicatrizzato. Per Jose’ Palomino, fermo da venerdi’ scorso, invece, e’ arrivata la diagnosi. Per il difensore argentino, solo terapie: soffre di una lesione muscolo-fasciale di primo grado del bicipite femorale destro. .