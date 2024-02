Osimhen, rientra l’allarme per i dolori addominali

Allarme rientrato in casa Napoli per le condizioni di salute di Victor Osimhen. L’attaccante azzurro, infatti, sarà regolarmente in campo nella semifinale di Coppa d’Africa tra la sua Nigeria e il Sudafrica, in programma mercoledì. Osimhen aveva accusato un problema addominale ed era rimasto in ritiro ad Abidjan con alcuni membri dello staff medico, che lo hanno seguito da vicino, sottoponendolo ad alcuni esami. Tutto, per fortuna, si è risolto rapidamente e “Osi” è partito per poi raggiungere in serata i compagni a Bouake, in Costa d’Avorio.