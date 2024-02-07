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Serie B , le designazioni 24^ giornata

byRedazione
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Ecco le designaziono degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 24ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 10 febbraio.

COMO – BRESCIA     Venerdì 9/12 h. 20.30

RUTELLA

MONDIN – NIEDDA

IV:      MAROTTA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:        MIELE

CITTADELLA – PARMA      h. 14.00

AYROLDI

TRINCHIERI – POLITI

IV:      GIACCAGLIA

VAR:     PICCININI

AVAR:       MIELE

CREMONESE – REGGIANA    h. 14.00

FABBRI

PERROTTI – FONTEMURATO

IV:       PEZZOPANE

VAR:      GARIGLIO

AVAR:       MUTO

FERALPISALO’ – PALERMO    h. 14.00

FOURNEAU

VOTTA – BITONTI

IV:     CAPPAI

VAR:     MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

AVAR:     ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)

MODENA – COSENZA    h. 14.00

CAMPLONE

AFFATATO – GALIMBERTI

IV:      ANDREANO

VAR:     MAGGIONI

AVAR:     LONGO S.

SUDTIROL – VENEZIA      h. 14.00

MINELLI

MOKHTAR – BAHRI

IV:     D’EUSANIO

VAR:     NASCA (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

AVAR:      PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “DRUSO”)

BARI – LECCO     h. 16.15

COSSO

ROSSI C. – LONGO F.

IV:     CAVALIERE

VAR:     PEZZUTO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

AVAR:     DI VUOLO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)

CATANZARO – ASCOLI    h. 16.15

RAPUANO

CECCON – CEOLIN

IV:     GEMELLI

VAR:      DI MARTINO

AVAR:       SANTORO

PISA – SAMPDORIA    h. 16.15

BARONI

MINIUTTI – SEVERINO

IV:       VERGARO

VAR:      SERRA (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

AVAR:      PAGANESSI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)

TERNANA – SPEZIA     Domenica 11/02 h. 16.15

DIONISI

PRETI – CAVALLINA

IV:     PELETTI

VAR:     ABBATTISTA

AVAR:      MUTO

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