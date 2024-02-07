Serie B , le designazioni 24^ giornata

Ecco le designaziono degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 24ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 10 febbraio.
COMO – BRESCIA Venerdì 9/12 h. 20.30
RUTELLA
MONDIN – NIEDDA
IV: MAROTTA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MIELE
CITTADELLA – PARMA h. 14.00
AYROLDI
TRINCHIERI – POLITI
IV: GIACCAGLIA
VAR: PICCININI
AVAR: MIELE
CREMONESE – REGGIANA h. 14.00
FABBRI
PERROTTI – FONTEMURATO
IV: PEZZOPANE
VAR: GARIGLIO
AVAR: MUTO
FERALPISALO’ – PALERMO h. 14.00
FOURNEAU
VOTTA – BITONTI
IV: CAPPAI
VAR: MERAVIGLIA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
AVAR: ABBATTISTA (ON-SITE STADIO “LEONARDO GARILLI”)
MODENA – COSENZA h. 14.00
CAMPLONE
AFFATATO – GALIMBERTI
IV: ANDREANO
VAR: MAGGIONI
AVAR: LONGO S.
SUDTIROL – VENEZIA h. 14.00
MINELLI
MOKHTAR – BAHRI
IV: D’EUSANIO
VAR: NASCA (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “DRUSO”)
BARI – LECCO h. 16.15
COSSO
ROSSI C. – LONGO F.
IV: CAVALIERE
VAR: PEZZUTO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO “SAN NICOLA”)
CATANZARO – ASCOLI h. 16.15
RAPUANO
CECCON – CEOLIN
IV: GEMELLI
VAR: DI MARTINO
AVAR: SANTORO
PISA – SAMPDORIA h. 16.15
BARONI
MINIUTTI – SEVERINO
IV: VERGARO
VAR: SERRA (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)
AVAR: PAGANESSI (ON-SITE STADIO “ROMEO ANCONETANI”)
TERNANA – SPEZIA Domenica 11/02 h. 16.15
DIONISI
PRETI – CAVALLINA
IV: PELETTI
VAR: ABBATTISTA
AVAR: MUTO