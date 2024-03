Ad Armentarola (BZ) assegnati i titoli di Campione Italiano e la Coppa Italia FISIP dello sci nordico paralimpico

Michele Biglione si aggiudica il titolo di Campione Italiano e la Coppa Italia per la categoria sitting, doppietta anche per Cristian Toninelli (standing). Campione Italiano visual impaired Davide Gervasoni, alla sua prima partecipazione tricolore.

Nella gara sprint (800 metri per la categoria sitting e 1200 metri per le categorie standing e blind) per la categoria sitting al primo posto Michele Biglione, davanti a Jacopo Curzi e Marco Pisani. Per gli standing Daniele Stefanoni ha conquistato la medaglia d’oro, precedendo Cristian Toninelli e Mattia Dal Pastro.

Il giorno successivo invece gli atleti si sono cimentati sullo short distance (5 km): Campione Italiano sitting è Michele Biglione, al secondo posto Giuseppe Spatola, Jacopo Curzi sul terzo gradino del podio. Per la categoria standing, il titolo nazionale viene assegnato a Cristian Toninelli, che precede Mattia Dal Pastro e Daniele Stefanoni. Il titolo della categoria visual impaired appartiene invece a Davide Gervasoni, alla prima partecipazione tricolore. Nella stessa giornata si è disputata anche una gara promozionale, sempre sulla distanza di 5 km, vinta da Raffaele Di Luca, seguito dal Ten. Col. Gianfranco Paglia.

La Coppa Italia, che veniva assegnata ad Armentarola in occasione della tappa finale per la prima volta nella storia FISIP appunto, viene vinta da Michele Biglione per la categoria sitting, davanti a Giuseppe Romele e a Jacopo Curzi; tra gli atleti standing la classifica vede primo Cristian Toninelli, seguito da Mattia Dal Pastro e Daniele Stefanoni.