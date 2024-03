Calcio, Manuel Belleri (ex Lazio) sul Bayern -lazio:” equilibrio mancato con Kamada. Immobile? “credo prenderà in cinsiderazione l’Arabia”

DISPIACE PERCHÉ SARÀ DIFFICILE RITROVARE UN BAYERN COSÌ IN DIFFICOLTÀ”.

“L’episodio di Immobile purtroppo è quello che ha fatto un po’ da spartiacque nella partita, perché avrebbe potuto portare la squadra sull’1 a 0 e, di conseguenza, creare difficoltà psicologiche anche al Bayern Monaco. Peccato non esserci riusciti perché non capita spesso di trovare una squadra leggermente in difficoltà, soprattutto nel prepartita”.

A parlare è Manuel Belleri, ex difensore della Lazio, intervenuto per commentare il match europeo tra Bayern Monaco e Lazio durante ‘Cose di Calcio’, programma di Cusano Italia Tv condotto da Debora Carletti e Flavio M. Tassotti.

“Era una palla importantissima, dispiace sottolinearlo ma l’errore di Immobile ha fatto la differenza e il Bayern Monaco subito dopo ha fatto goal”, ha continuato Belleri rimarcando l’errore di Ciro Immobile. “L’attaccante ha sicuramente subito il colpo e per questo è stato sostituito da Sarri. Per me comunque la partita è stata giocata bene. All’inizio ho visto una buona Lazio, ha fatto dei buoni fraseggi, con delle buone giocate, è mancata però la zampata che serviva per buttarsi di là da quello che era lo stacco. Credo che questo sia un po’ il gap che manca tra le squadre abituate a giocare la Champions League e quelle che sono ancora un po’ acerbe per questa competizione. Il Bayern non ha sbagliato, ha saputo aspettare e poi ha dato la zampata finale; la partita praticamente al 65° era finita”.

Ora gli obiettivi per la Lazio restano la Coppa Italia e il quarto posto. “Sono obiettivi percorribili – ha proseguito Belleri – è anche giusto dire che ci sono squadre che stanno facendo meglio. Bologna, Atalanta, stanno giocando meglio della Lazio e di molte altre. Quindi, se vogliamo essere onesti, si meritano anche loro questo quarto posto o, eventualmente, il quinto posto se ci sarà. Buttarsi poi sulla Coppa Italia sarebbe importante per riuscire a portarsi a casa qualcosa di concreto, anche se non entrare nella Champions League diventerebbe un problema”.

Sul futuro di Sarri: “Credo che Sarri sia bravo nella gestione dei giocatori – ha dichiarato l’ex difensore biancoceleste – con Immobile, o credi nel giocatore o altrimenti non lo puoi far giocare. L’equilibrio è stato mancato da Kamada, perché era il giocatore su cui la società puntava tantissimo per sostituire Milinković-Savić, senza di lui alla Lazio sta mancando quella densità che a volte ti permetteva di fare qualche goal in più. Sarri si è trovato in una situazione del genere e ha dovuto ricambiare gli equilibri della squadra e, a volte, cambiare questi equilibri non è facile. Credo sia un grandissimo lavoratore e, a meno che non ci siano delle circostanze molto forti, penso che Lotito lo tenga ancora alla Lazio”.

E sempre sull’errore di Immobile e sul suo possibile addio alla Lazio, Belleri ha aggiunto: “Un trasferimento in Arabia Saudita ci può stare, anche perché i soldi sono veramente tanti. Credo poi che i traguardi li abbia raggiunti. Quello contro il Bayern è stato un errore importante e quindi, o hai la grandissima forza di riprenderti e passare sopra a tutto quanto, o può essere che prendi in considerazione la possibilità di cambiare qualcosa”.

In merito alla possibilità che la sconfitta di Monaco possa avere delle ripercussioni anche in campionato: “Non credo – ha replicato Manuel Belleri – il turno era veramente difficile da passare. La Lazio era praticamente fuori appena dopo il sorteggio. Il dispiacere più grosso è che trovare il Bayern Monaco in una situazione così delicata di spogliatoio non capita spesso”.

Belleri ha infine voluto parlare anche della situazione del Milan: “Il Milan può arrivare in fondo per le qualità che dimostra in alcune partite. Quello che mi ha sorpreso di Pioli è che a volte è riuscito ad alzarsi da delle situazioni dove sembrava praticamente spacciato, perché la squadra giocava male. È sempre riuscito a mantenere la squadra compatta e questo la dice lunga su quelle che sono le sue capacità di gestione del gruppo. C’è anche da dire che il Milan passa tantissimo da questo treno che ha sulla fascia sinistra, formata da Leao ed Hernández, dove viene giocato a volte il 60-70% delle occasioni dei goal del Milan, quindi la fortuna a volte gira anche attraverso questi due giocatori”.

Infine l’augurio di Belleri ai rossoneri: “Il Milan può riuscire ad arrivare in fondo perché se lo può meritare, proprio grazie a questa gestione di Pioli nei momenti di difficoltà”, ha concluso l’ex difensore della Lazio Manuel Belleri.