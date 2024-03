Real Madrid – Lipsia 1-1 , Blancos ai tuarti Champions League

Non è stata una grande serata per il Real Madrid , i blancos accedono ai quarti Champions League punr non giocando un grande match.

Al Bernabeu il prino tempo si chiude 0-0 . La scossa arriva al 65′. Bellingham inventa per Viniciu Jr. che fa centro. Il Lipsia incassa lo svantaggio e dopo tre minuti pareggia (68′) : cross di Raum e testa in avvitamento di Willi Orban. Il finale è ad alta tensione, col Real che si rende pericoloso in ripartenza e Dani Olmo che sfiora il clamoroso 2-1 nel recupero. Il suo pallonetto termina sulla traversa e si spegne sul fondo, evitando la beffa dei supplementari a un Real Madrid alle corde. Finisce 1-1 al Bernabeu, Ancelotti vola ai quarti.