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Serie B, designazioni arbitri 29/esima giornata

byRedazione
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Ecco i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 29ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 9 marzo.

PARMA – BRESCIA     Venerdì 08/03 h. 20.30

MARINELLI

MASSARA – ARACE

IV:      COSTANZA

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:       MUTO

COSENZA – CITTADELLA       h. 14.00

BARONI

FONTANI – LUCIANI

IV:      ANCORA

VAR:     PATERNA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

AVAR:      DI VUOLO (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)

MODENA – FERALPISALO’       h. 14.00

VOLPI

DI GIOIA – POLITI

IV:       VIAPIANA

VAR:      MIELE

AVAR:       DOVERI

SPEZIA – SUDTIROL       h. 14.00

DI MARCO

MARGANI – TRASCIATTI

IV:     VINGO

VAR:     MAGGIONI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

AVAR:     PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)

CATANZARO – REGGIANA      h. 16.15

BONACINA

MONDIN – NIEDDA

IV:      RENZI

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:     PAGANESSI

CREMONESE – COMO      h. 16.15

CAMPLONE (foto)

CECCON – CORTESE

IV:     LOVISON

VAR:     MARESCA

AVAR:      LONGO S.

PISA – TERNANA      h. 16.15

GIUA

AFFATATO – FONTEMURATO

IV:     PEZZOPANE

VAR:     DI MARTINO

AVAR:     MUTO

LECCO – PALERMO      Domenica 10/03 h. 16.15

PEZZUTO

TRINCHIERI – BELSANTI

IV:     CERBASI

VAR:      MARIANI (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

AVAR:       MIELE (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)

VENEZIA – BARI     Domenica 10/03 h. 16.15

PRONTERA

 YOSHIKAWA – LAUDATO

IV:       NICOLINI

VAR:      GARIGLIO

AVAR:      TREMOLADA

SAMPDORIA – ASCOLI      Lunedì 11/03 h. 20.30

DIONISI

DE MEO – BITONTI

IV:     CHERCHI

VAR:     NASCA

AVAR:      MAGGIONI

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