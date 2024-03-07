Serie B, designazioni arbitri 29/esima giornata

Ecco i nominativi di arbitri, assistenti, IV Ufficiali, VAR e AVAR che dirigeranno le gare valide per la 29ª giornata del Campionato di Serie B 2023/24 in programma sabato 9 marzo.
PARMA – BRESCIA Venerdì 08/03 h. 20.30
MARINELLI
MASSARA – ARACE
IV: COSTANZA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MUTO
COSENZA – CITTADELLA h. 14.00
BARONI
FONTANI – LUCIANI
IV: ANCORA
VAR: PATERNA (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
AVAR: DI VUOLO (ON-SITE STADIO “GIGI MARULLA”)
MODENA – FERALPISALO’ h. 14.00
VOLPI
DI GIOIA – POLITI
IV: VIAPIANA
VAR: MIELE
AVAR: DOVERI
SPEZIA – SUDTIROL h. 14.00
DI MARCO
MARGANI – TRASCIATTI
IV: VINGO
VAR: MAGGIONI (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
AVAR: PAGNOTTA (ON-SITE STADIO “ALBERTO PICCO”)
CATANZARO – REGGIANA h. 16.15
BONACINA
MONDIN – NIEDDA
IV: RENZI
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: PAGANESSI
CREMONESE – COMO h. 16.15
CAMPLONE (foto)
CECCON – CORTESE
IV: LOVISON
VAR: MARESCA
AVAR: LONGO S.
PISA – TERNANA h. 16.15
GIUA
AFFATATO – FONTEMURATO
IV: PEZZOPANE
VAR: DI MARTINO
AVAR: MUTO
LECCO – PALERMO Domenica 10/03 h. 16.15
PEZZUTO
TRINCHIERI – BELSANTI
IV: CERBASI
VAR: MARIANI (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
AVAR: MIELE (ON-SITE STADIO “RIGAMONTI-CEPPI”)
VENEZIA – BARI Domenica 10/03 h. 16.15
PRONTERA
YOSHIKAWA – LAUDATO
IV: NICOLINI
VAR: GARIGLIO
AVAR: TREMOLADA
SAMPDORIA – ASCOLI Lunedì 11/03 h. 20.30
DIONISI
DE MEO – BITONTI
IV: CHERCHI
VAR: NASCA
AVAR: MAGGIONI