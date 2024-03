Surviving to Drive, il libro di Ghuenter Steiner sulla Formula 1 che tutti gli appassionati stavano aspettando. Prefazione di Stefano Domenicali

Il libreria dal 5 marzo Pagine 288 – prezzo 18,00 euro .UN RESOCONTO AD ALTA INTENSITÀ, INTRANSIGENTE E ONESTO DEL MONDO DELLA FORMULA 1 DA UNO DEI VOLTI PIÙ AMATI DEL PADDOCK. UTTI I RETROSCENA PIÙ EMOZIONANTI DELLA FORMULA 1 DA UNO DEI PERSONAGGI PIÙ FAMOSI DEL CIRCUITO E DELLA SEGUITISSIMA DRIVE TO SURVIVE, LA SERIE SPORTIVA DI NETFLIX PIÙ VISTA DEL 2023

FORMULA 1: SURVIVING TO DRIVE È IL RACCONTO DI UN ANNO SPETTACOLARE SCRITTO CON L’INIMITABILE STILE STEINER CHE NON DELUDERÀ I TANTI APPASSIONATI DELLO SPORT PIÙ VELOCE, ELETTRIZZANTE E PERICOLOSO AL MONDO

«Si parla spesso della pressione a cui sono sottoposti gli allenatori di calcio. Credetemi, non è nulla in confronto alla Formula 1. Avete idea di cosa si prova a guardare uno dei tuoi piloti schiantarsi contro le barriere a trecento all’ora, con la macchina che va in mille pezzi davanti ai tuoi occhi?». Guenther Steiner

«Molta gente è critica nei confronti della Formula 1, ritiene si corrano rischi non necessari. Ma che vita sarebbe se tutti facessimo solo ciò che è necessario?». Niki Lauda

«Allegra, impavida, senza peli sulla lingua, la guida a uno sport di pazzi scritta da un’adorabile canaglia». The Times

IL LIBRO

Un appassionante viaggio nel mondo della Formula 1 che non ci fa mancare nulla. Guenther Steiner, ex responsabile del team Haas e amatissimo manager del circuito, ci offre una visione a 360 gradi di tutto ciò che accade dietro le quinte di una memorabile stagione di Formula 1. Attraverso una prospettiva unica, l’inimitabile voce dell’autore ci accompagna nel cuore delle prove e dei Gran Premi, tra adrenalina, montagne russe emotive, imprevisti e decisioni dell’ultimo minuto. In un racconto pieno di colpi di scena, Steiner ci mostra tutti gli aspetti di uno sport straordinario, dai test prestagionali alla scelta e al licenziamento dei piloti, dalla progettazione, lancio e collaudo di una vettura ai resoconti mozzafiato delle gare, fino agli ultimi avvenimenti che aprono nuovi, sorprendenti scenari.

L’AUTORE

GUENTHER STEINER classe 1965, manager italiano, è stato team principal della Haas F1 dal 2014 al 2024. Di origini altoatesine, Steiner comincia la facoltà di Ingegneria, ma presto lascia gli studi e si trasferisce in Belgio, dove inizia a lavorare nel mondo del rally. Dopo aver lavorato per Mazda e Subaru e nel Ford World Rally Team, passa in Formula 1 alla Jaguar Racing di Niki Lauda. Conclusa l’esperienza con Red Bull e come direttore tecnico del team NASCAR, Guenther viene nominato team principal della neonata Haas, la prima scuderia americana a competere in Formula 1 dopo trent’anni. Steiner è inoltre fra i principali protagonisti della fortunata serie Netflix Drive to Survive. Oggi vive a Mooresville, nel North Carolina con sua moglie Gertraud e la figlia Greta. Formula 1. Surviving to Drive è il suo primo libro.