Baroni , Verona:” è stata una sconfitta pesante”

Marco Baroni, tecnico del Verona, ha così commentato a DAZN la pesante sconfitta interna col Genoa: “C’è grande delusione in tutti noi, in questo momento della stagione non possiamo permetterci certi errori. Abbiamo giocato e abbiamo creato contro una squadra che si è difesa facendo densità in area di rigore. Il 2-2 era arrivato, ma non siamo stati sfortunati per una questione di millimetri.. Dovevamo e potevamo fare meglio”.