Calzona, Napoli:”Europa? Dipende solo da noi”

Franesco Calzona si gode la vittoria del Napoli contro il Monza. Successo convincente e che rilancia le ambizioni europee dei partenopei.

“Nel calcio bisogna correre, non è calcio se si riceve sempre palla lontano dalla porta e ci si intestardisce nei dribbling – le parole del tecnico a Dazn -. La differenza sta tutta qui. Queste cose non le abbiamo fatte né con l’Atalanta, né nel primo tempo col Monza”. Poi una riflessione sulle chance di un approdo in Europa: “Siamo condannati a guardare partita dopo partita, non dipende solo da noi, ma anche dagli avversari. Dobbiamo continuare a vincere per cullare qualche speranza, che ci sarà solo se giochiamo come nel secondo tempo”.