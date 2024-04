F1 , Gran Premio del Giappone , Suzuka: doppietta Red Bull , Verstappen – Perez , terzo Carlos Sainz

Le Red Bull centrano la terza doppietta su tre Gran Premi in questa nuova stagione di Formula 1 , 2024.

Max Verstappen vince il GP del Giappone, quarto appuntamento stagionale della F1. A Suzuka, in una gara con doppia partenza dopo l’immediata bandiera rossa per l’incidente che ha coinvolto Ricciardo e Albon in curva 3, l’olandese porta a casa il terzo successo del 2024 precedendo con la sua Red Bull quella del compagno di box Sergio Perez e la Ferrari di Carlos Sainz. Ai piedi del podio l’altra SF-24 di Charles Leclerc, protagonista di una gara con strategia a una sosta, col monegasco che però nei giri finali non riesce a evitare il sorpasso del compagno di box in gara libera e senza ordini di scuderia. Difficoltà, invece, per Lewis Hamilton, che dopo aver fatto passare Russell (7°) subisce numerosi sorpassi per poi chiudere nono.

ORDINE D’ARRIVO GP GIAPPONE F1 2024

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Sergio Perez (Red Bull)

3. Carlos Sainz (Ferrari)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Lando Norris (McLaren)

6. Fernando Alonso (Aston Martin)

7. George Russell (Mercedes)

8. Oscar Piastri (McLaren)

9. Lewis Hamilton (Mercedes)

10. Yuki Tsunoda (RB)

11. Nico Hulkenberg (Haas)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

13. Kevin Magnussen (Haas)

14. Valtteri Bottas (Kick Sauber)

15. Esteban Ocon (Alpine)

16. Pierre Gasly (Alpine)

17. Logan Sargeant (Williams)

Rit. Guanyu Zhou (Kick Sauber)

Rit. Daniel Ricciardo (RB)

Rit. Alexander Albon (Williams)

CLASSIFICA PILOTI F1 2024

Max Verstappen (Red Bull) 77 Sergio Perez (Red Bull) 64 Charles Leclerc (Ferrari) 59 Carlos Sainz (Ferrari) 55 Lando Norris (McLaren) 37 Oscar Piastri (McLaren) 32 George Russell (Mercedes) 24 Fernando Alonso (Aston Martin) 24 Lewis Hamilton (Mercedes) 10 Lance Stroll (Aston Martin) 9 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 7 Oliver Bearman (Ferrari) 6 Nico Hulkenberg (Haas) 3 Kevin Magnussen (Haas) 1 Pierre Gasly (Alpine) 0 Esteban Ocon (Alpine) 0 Alexander Albon (Williams) 0 Valtteri Bottas (Kick Sauber) 0 Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 0 Guanyu Zhou (Kick Sauber) 0 Logan Sargeant (Williams) 0

