SERIE A: Cagliari – Atalanta 2-1. Augello e Viola puniscono la Dea

Grade sorpresa all”Unipol Arena nella 31a giornata della Serie A , il Cagliari regala una pesante delusione all’Atalanta. I sardi s’impongono sulla Dea 2-1, complicando i piani con obiettivo Champions League alla squadra bergamasca. L’Atalanta parte col solito piglio e al (13′) , Scamacca realizza il vantaggio ; Lookmann parte in velocità e mette al centro , per l’attaccante facile il tapin vincente. Il Cagliari pur soffrendo rischia di capitoare per la seconda volta , poi prende coraggio e comincia a preoccupare la retroguardia atalantina. Al (42′) il pareggio dei sardi: Augello si inserisce alla perfezione sull’assist di Shomurodov e, col suo sinistro, trova la prima rete in rossoblu. Si va al riposo sull1 a 1. Nella ripresa Gasperini prova a gestire le energie in vista dei quarti di Europa League col Liverpool: fuori Scamacca e Koopmeiners al 55′, cambiano anche gli esterni. I ritmi si abbassano e sale il nervosismo, con cinque ammonizioni in mezz’ora, e senza alcuna emozione El Bilal Touré sbaspreca due occasioni . Il Cagliari prende fiducia. Ranieri chiama in causa Zappa, Azzi e Viola tre cambi che procuno grattacapi per la difesa della Dea. La rete dei sardi arriva all’88’, Luvumbo scatta sulla destra, vede Viola e lo serve con un cross perfetto, insaccato in rete di testa. I rossoblù vincono 2-1, salgono a 30 punti.Dietro la squadra di Ranieri: Lecce (29), Udinese ed Empoli (28) e Verona (27) .Si ferma a quota 50 l’Atalanta,

IL TABELLINO

Cagliari-Atalanta 2-1

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet 6; Nandez 6.5 (33′ st Zappa sv), Mina 6.5, Dossena 6.5, Augello 7 (33′ st Azzi sv); Sulemana 6, Deiola 6 (41′ st Wieteska sv), Makoumbou 6; Oristanio 6, Gaetano 6.5 (33′ st Viola 7); Shomurodov 6 (21′ st Luvumbo 6.5). A disposizione: Radunovic, Aresti, Lapadula, Prati, Hatzidiakos, Jankto, Obert, Mutandwa, Di Pardo. All. Ranieri.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi 6; Toloi 5, Djimsiti 5, Kolasinac 5; Hateboer 5 (1′ st Bakker 5.5 [41′ st Ruggeri sv]), de Roon 5.5, Ederson 6, Zappacosta 5.5 (21′ st Holm 5.5); Koopmeiners 6 (10′ st De Ketelaere 5); Scamacca 6.5 (10′ st Touré 5), Lookman 6.5. A disposizione: Musso, Rossi, Hien, Pasalic, Adopo, Bonfanti, Miranchuk. All. Gasperini.

Arbitro: Rapuano

Marcatori: 13′ Scamacca (A), 42′ Augello (C), 43′ st Viola (C)

Ammoniti: de Roon (A), Zappacosta (A), Deiola (C), Toloi (A), Luvumbo (C), Nandez (C