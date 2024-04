SERIE A: Hellas Verona- Genoa 1-2

Colpo del genoa nella trentunesima giornata di Serie A , allo stadio Bentegodi il Grifone conquista l’intera posta in palio contro il Verona in rimonta L’Hellas passa subito in vantaggio all’8’ con Bonazzoli, ma viene ripresa al 45’ dall tocco sottoporta di Ekuban. Nella rirpesa Bonazzoli spreeca una ghiotta occasione , solo davanti a Martinez calcia troppo precipitosamente . Al 58’ il solito Gudmundsson realizza il raddoppio spingendo in rete il raddoppio dopo la respinta di Montipò su Vasquez. Il Verona accelera e su percussione diMitrovic e cross al centro , Swiderski va in gol , il Var annulla per off-side del polacco. La squadra di Baroni rimane a 27 punti, ora solo a +1 sulla zona retrocessione.

IL TABELLINO

Verona-Genoa 1-2

Verona (4-4-2): Montipò 6; Centonze 6, Coppola 5,5, Dawidowicz 5.5, Cabal 6; Suslov 5.5 (dal 17’ st Mitrovic 6), Duda 6 (dal 1’ st Silva 5.5), Serdar 6 (dal 38’ st Folorunsho sv), Lazovic 6 (dal 17’ st Swiderski 6); Bonazzoli 6.5 (dal 28’ st Henry 6), Noslin 5.5. All.: Baroni. A disp.: Perilli, Chiesa, Tchatchoua, Vinagre, Tavsan, Belahyane, Charlys, Cissè.

Genoa (3-5-2): Martinez 5.5; De Winter 6, Bani 6, Vasquez 6.5; Sabelli 6 (dal 31’ st Spence 6), Messias 6.5, Badelj 6 (dal 21’ Bohinen 6), Frendrup 6, Haps 6; Gudmundsson 7 (dal 43’ st Ankeye sv), Ekuban 6.5 (dal 21’ Thorsby 6). All.: Gilardino. A disp.: Leali, Sommariva, Vogliacco, Papadopoulos, Strootman, Martin.

Arbitro: Manganiello

Marcatori: 8’ Bonazzoli (V); 45’ Ekuban, 58’ Gudmundsson (G)

Ammoniti: Centonze, Duda, Serdar (V); Gudmundsson (G)