SERIE A: i fischi dei tifosi fanno bene al Napoli, battuto il Monza 4-2

Partenopei sotto acon Djuric. nel secondo tempo sui brianzoli si abbatte il ciclone azzurro: Osimhen , Politano e Zielnski,. accorcia Colpani poker del Napoli con Raspadori

Il Napoli batte 4-2 il Monza nel match valido per la 31esima giornata di Serie A e torna al successo dopo tre partite. Un successo che riapre il discorso Europa per i campioi d’Italia. Il Monza parte be e e al 9′ passa in vantaggio: Zerbin controlla , Di Lorenzo non chiude , il cross per la testa di Djuric che anticipa Juan Jesus. La reazione del Napoli c’è in parte . Di Lorenzo spara alle stelle da buonissima posizione ; ci prova ancheKvara , il tiro dopo una serpentina viene ribattuto in angolo da Izzo , poi il grave errore dell’arbitro Doveri :non concesso un calcio di rigore ai partenopei il fallo netto di Zerbin su Ngonge , il Var conferma la decisione del direttore di gara.

Nella rirpesa succede tutto in qundici: su cross di Anguissa , Osimhen vola in cielo sovrasta Izzo e di testa pareggia; Calzona richiama Ngonge (ammonito) entra Politano , l’esterno al 12′ raddoppia con un’erueogol :tiro al volo di sinsitro dai sedici metri! Non è finita , perchè al 16′ , Zielinski con un’altra perla del suo repertorio mette la palla sotto la traversa 3-1 per i partenopei. I fischi dei tifosi del Napoli si trasformano in applausi. Il Monza subisce il contracolpo ma, non rinucia ad attaccare , così al 17′ , Colpani accorcia le distanze con un tiro a giro dal limite dell’area. Calzona richiama Kvara per Raspadori: dopo appena un minuto , incursione di Di Lorenzo liberatosi al tiro calcia , Di Gregorio si allunga e devia , Raspadori è più lestp di tutti , facile il tocco sottoporta per deposiatre la palla in fondo alla rete. Il match ralemta di ritmo , fino al triplice fischio .

IL TABELLINO

Monza-Napoli 2-4

Monza (3-4-2-1): Di Gregorio 5 ; Izzo 5 , Mari 5,5 , Caldirola 5 ; Birindelli 6 (31′ st Kyriakopoulos) s.v. , Akpa Akpro 6 (9′ st Bondo 5 ), Gagliardini 5,5 (31′ st V. Carboni s.v. ), Zerbin 6,5 (9′ st Ciurria 5 ); Colpani 6 , Mota5,5 (27′ Maldini 5 ); Djuric 6,5 .

Allenatore: Palladino 5,5

Napoli (4-3-3): Meret 6 ; Di Lorenzo 6 , Rrahmani 6 , Juan Jesus6 , Olivera 6,5 (35′ st Rui); Anguissa 6,5 , Lobotka 6,5 , Zielinski 6,5 (23′ st Cajuste 6 ); Ngonge 5,5 (10′ st Politano 7), Osimhen 7 , Kvaratskhelia 5,5 (23′ st Raspadori 6 ).

Allenatore: Calzona 6

Arbitro: Doveri

Marcatori: 9′ Djuric (M), 10′ st Osimhen (N), 12′ st Politano (N), 16′ st Zielinski (N), 17′ st Colpani (M), 24′ st Raspadori (N)

Ammoniti: Ngonge (N), Akpa Akpro (M), Caldirola (M)