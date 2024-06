Jasmine Paolini scrive il suio nome nell’albo storico del tennis italiano.

Dopo Francesca Schiavone e Sara Errani, la 28enne lucchese è la terza azzurra a centrare la finale del Roland Garros conquistando per la prima volta in carriera un traguardo del genere in uno Slam. La toscana ha sconfitto per 6-3 6-1 la russa Mirra Andreeva, crollata nel secondo set dopo una serie di errori in rovescio, e vola in finale contro la polacca Iga Swiatek.